Découvrez un clavier mécanique Corsair à moins de 100€ !

Bien entendu et comme pour tous les articles siglés "gamer", le Corsair K65 RGB Rapidfire peut tout à fait satisfaire les usages les plus variés. Mais ce serait dommage de l'utiliser pour simplement de la bureautique quand on voit tout ce dont il dispose.

Premièrement les touches : il s'agit d'un système mécanique Cherry MX Speed pour les 88 touches qui le composent. Et elles sont absolument toutes garanties comme étant anti-ghosting. Ainsi même si vous tapez à la vitesse de l'éclair, toute frappe sera prise en compte.

Comme le clavier filaire occupe un port USB sur votre tour (ou votre PC portable), il a la bonne intelligence de proposer un pass-through USB 2.0. Ainsi vous allez pouvoir brancher un autre appareil directement sur le clavier pour l'alimenter.

Il fonctionne avec le logiciel iCue qui permet de contrôler l'éclairage RVB, mettre à jour le firmware mais aussi assigner les macros ou encore contrôler les touches de raccourci multimédia.

La distance de frappe est de 1,2 mm et il suffit de 45g pour activer la touche. Vous serez donc plus réactif, plus vif de quelques dixième de secondes. Suffisamment pour prendre l'ascendant sur vos adversaires.