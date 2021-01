La balance connectée Xiaomi Mi Body Composition à moins de 20€ chez Cdiscount

Au total, cette balance signée Xiaomi prend en charge 13 statistiques différentes. En plus du poids traditionnel, elle peut aisément mesurer la masse musculaire, osseuse, l'indice corporel, l'humidité ou encore le taux de graisse corporelle. Pour de plus amples informations, vous pourrez la connecter à votre smartphone en Bluetooth et utiliser l'application Mi Fit. Celle-ci approfondira les données via des courbes et des conseils pour vous aider à réguler votre poids.