La Xbox Series X est de retour en stock chez Cdiscount

Autre bonne nouvelle, la console est rétrocompatible avec les générations précédentes. Vous pourrez donc lancer des titres sortis sur la première Xbox mais aussi sur Xbox 360 et Xbox One. Enfin, en plus de la Series X, le bundle comprend deux manettes (une blanche et une noire) en plus du jeu FIFA 22 dans sa version standard. Les fans de foot profiteront des dernières nouveautés apportées par Electronic Arts, comme des graphismes plus réalistes. Et grâce à la seconde manette, vous allez pouvoir jouer avec un ami sans attendre. Bref, foncez !