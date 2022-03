Smart Monitor M5 : l'écran Samsung voit son prix chuter !

Cet écran Samsung Smart Monitor M5 est parfait pour une configuration de télétravail. Il pourrait servir également pour le gaming mais sa latence de 8ms risquerait de gêner les joueurs les plus exigeants. Il affiche pourtant de la Full HD sur une belle diagonale de 32". Ce qui permet d'avoir un affichage clair et net lorsque l'image est divisée en deux.

La luminosité est de 250 cd/m² avec un rapport de contraste statique de 3000:1. Le taux de rafraîchissement maximal est de 60Hz. Et il est également compatible TapView, Mirorring ou encore AirPlay 2 afin d'afficher le contenu de votre smartphone sur l'écran lorsque votre ordinateur n'est pas disponible. Si vous avez Office 365 par exemple, vous pouvez très bien travailler comme ça.

En plus du WiFi et du Bluetooth il est équipé de deux ports USB et deux prises HDMI 2.0 afin de pouvoir brancher votre matériel dessus. Et il est bien évidemment équipé de haut-parleurs pour faire sortir le son.