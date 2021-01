Equipez-vous pour le télétravail avec cette sélection d'imprimantes Canon en promotion

Avec la démocratisation du travail, bon nombre de personnes souhaitent s'équiper pour pouvoir accomplir certaines tâches en restant à la maison. Et parce qu'il n'est pas toujours facile de choisir la bonne imprimante, voici deux modèles multifonctions conviendront parfaitement pour imprimer tous vos documents.

La Canon Pixma TS3150 disponible à 61,99€ et la Pixma MG2550S à 61€ sont toutes les deux des imprimantes multifonctions 3 en 1. Elles peuvent imprimer mais aussi scanner et photocopier avec une grande résolution. La TS3150 possède également une connexion au Cloud et elle permet de numériser des documents même depuis votre smartphone.

Notez que la MG2550S est éligible à un code de 10% de réduction supplémentaire: HIGHTECH10 si vous avez la carte Cdiscount à Volonté.