Le pack Realme tablette Pad 10" + écouteurs Bluetooth Buds Q2 est à moins de 160€

Présentée à la rentrée 2021 , la Realme Pad est la toute première tablette de la marque chinoise qui est équipée du système d'exploitation mobile Android.

Hormis le système d'exploitation, on retrouve aussi un écran tactile de 10 pouces avec une résolution WUXGA+ de 2000 x 1200 pixels, une mémoire vive de 3 Go de RAM, un espace de stockage interne de 32 Go (extensible jusqu'à 1 To par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie), la surcouche realme UI for Pad, une batterie de 7100 mAh compatible avec la charge rapide et un processeur Media Tek Helio G80 Octo-core jusqu'à 2 GHz.

Pour la partie équipements & connectique, 4 haut parleurs compatibles Dolby Atmos, 2 microphones, la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le Bluetooth 5.0 et le port USB type-C sont notamment de la partie.

Quant aux Buds Q2, les écouteurs sans fil qui sont de type intra-auriculaire disposent surtout d'une autonomie de 20 heures avec un temps de recharge annoncé à 150 heures grâce au boîtier de chargement fourni. Compatible avec le Bluetooth, la paire d'écouteurs embarque la certification IPX4 pour la résistance aux éclaboussures.