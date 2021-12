Mi Band 3 : le bracelet connecté Xiaomi chute à son meilleur prix

Le bracelet connecté Mi Band 3 de Xiaomi est le compagnon idéal de votre quotidien, surtout si vous faites du sport. En effet, il peut non seulement mesurer votre pouls et estimer les calories brûlées quand vous faites un effort physique, mais il peut aussi afficher les notifications de votre smartphone.

En plus de ça le bracelet Xiaomi Mi Band 3 est étanche jusqu'à 50 mètres. Ce qui fait que parmi les sports où vous pouvez l'emmener, la natation en fait amplement partie. Toutes les données sont sauvegardées sur le bracelet, au cas où votre smartphone ne soit pas à proximité. Et dès que c'est le cas les deux se synchronisent en Bluetooth et tout est reporté sur l'app Mi Fit.

Celle-ci est très claire et très ergonomique. En un coup d'œil vous comprenez son fonctionnement ainsi que les possibilités offertes par celle-ci couplé au bracelet. Moins cher qu'une montre connectée, principalement tourné vers le sport, le tracker d'activité Xiaomi Band 3 est une excellente porte d'entrée vers cet univers connecté, surtout vu son petit prix.