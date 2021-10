FITBIT Versa 3 : l'offre choc prévue pour le Black Friday est disponible dès aujourd'hui

Fitbit est un excellent fabricant qui a su se démarquer dans l'univers de la montre connectée. Avec la Versa 3, l'entreprise propose une montre connectée toujours aussi chic et design que les versions précédentes, les fonctionnalités et de meilleures performances côté OS en plus. Polyvalente, elle s'avère aussi utile et agréable à utiliser dans la vie de tous les jours que pour la pratique de vos activités sportives.

La Fitbit Versa 3 est équipée d'un écran tactile AMOLED en couleur de 1,58 pouces et d'une belle définition. Étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur, elle pourra vous suivre par tous les temps et pour certaines de vos activités aquatiques. En plus de son podomètre, du comptage du nombre de calories brûlées, de la surveillance de la fréquence cardiaque mais aussi de celle des phases de sommeil et du cycle menstruel, la jolie montre est également dotée de l'indispensable GPS. Capable de répondre aux appels, d'afficher les notifications des réseaux sociaux comme de votre calendrier ou de gérer votre musique, elle est un véritable alliée du quotidien.

La Versa 3 dispose de la charge rapide et peut tenir jusqu'à 6 jours en utilisation normale (GPS désactivé). Pour encore plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre test effectué par un de nos experts en objets connectés.