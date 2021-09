Fin et compact, le clavier sans fil Logitech MX Keys Plus tombe à son meilleur prix

Le clavier Logitech MX Keys Plus est un appareil sans fil de très bonne facture, fin et donc peu encombrant, mais également bien stable, ce qui offre un véritable confort d'utilisation. Son allure élégante s'adaptera à la perfection à votre espace de travail, au bureau comme à la maison. Le MX Keys Plus dispose d'une saisie tactile dynamique et réactive, mise en valeur par la forme ergonomique des touches qui permet une utilisation significativement plus agréable. Anticipant les frappes en détectant les mouvements de la main, le rétroéclairage des touches est d'une qualité supérieure.

Aucune fausse note pour ce MX Keys Plus qui s'adapte à plusieurs types d'appareils (ordinateurs, tablettes et smartphones) et à plusieurs systèmes d'exploitation (Windows, Android, MacOS, iOS, Linux). Intégrant un multidispositif, il peut switcher simultanément sur trois appareils. Enfin, sa batterie d'une capacité de 1500 mAh vous garantit une importante autonomie.