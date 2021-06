L'imprimante HP tout-en-un jet DeskJet 2710e est bradée à moins de 50€

Ce modèle DeskJet 2710e n’est pas qu’une simple imprimante, elle est également capable de photocopie (noir et blanc ou couleur) et de numérisation de grande qualité (1200 x 1200 dpi), vous n’aurez donc pas besoin de vous encombrer de plusieurs appareils. De plus, elle est très compacte et ses dimensions de 42,5 x 54,6 x 25 cm seulement lui permettent de se ranger facilement sur un bureau.

L’imprimante multifonction est également capable de se connecter au réseau Wi-Fi. Une fois configurée et connectée, vous pourrez imprimer et même scanner à distance aussi facilement que si elle était branchée à votre ordinateur. Cette connexion Wi-Fi permet même de profiter de toutes ses fonctionnalités depuis votre smartphone, vous évitant ainsi de passer forcément par votre PC à chaque impression ou scan.

HP est une marque réputée pour ses imprimantes et ça se voit sur ce modèle avec un très bon rapport qualité/prix, qui saisit parfaitement les besoins des particuliers avec une utilisation occasionnelle mais tout de même une certaine exigence de qualité.