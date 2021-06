Excellent prix pour cet écran PC gamer Acer de 23,8" (FDH - 165Hz)

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais sous deux jours ouvrés. Il est possible de payer en quatre fois, soit 40,95€ par mois.

Il s'agit donc d'un écran PC gamer LCD à rétroéclairage LED d'Acer, une marque reconnue dans le domaine, modèle NitroKG242YPbmiipx 23,8" FHD (1 920 x 1 080 / 1080p), doté d'un taux de rafraîchissement pouvant être poussé jusqu'à 165 Hz et d'un temps de réponse entre 2 et seulement 0,5 ms. Il propose également un rapport de contraste dynamique de 100 000 000:1, la technologie AMD FreeSync, permettant de réduire l'effet de déchirement de l'image et le support du HDR. Une fiche technique somme toute impressionnante qui coche toutes les cases pour en faire un écran PC gamer de marque.



Côté connectique, cet écran embarque deux ports HDMI, un DisplayPort un seul câble de chaque est fourni), une sortie de ligne audio et des haut-parleurs stéréo d'une puissance de 2 Watt. Pour rester sur la consommation électrique, cet écran consomme en mode marche 22 Watt, 0,4 Watt en mode hors tension et 0,5 Watt en veille. Sans mode HDR, il affiche une consommation estimée à 22 kWh / 1 000 h, montant à 38 kWh/ 1 000 h avec le mode HDR activé.