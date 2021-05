French Days : TOP 5 des offres Cdiscount à saisir absolument aujourd'hui (stocks limités !)

Non, il ne s’agit pas de l’ancienne version du MacBook Air ! Il s’agit bien de la dernière génération intégrant la toute nouvelle et puissante puce M1 en lieu et place des processeurs Intel utilisés précédemment. Et oui, Cdiscount vous propose un tarif réduit sur cette machine aussi légère que performante dès le début des French Days 2021 !