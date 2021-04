Bon plan Apple : les écouteurs sans fil AirPods 2 de nouveau à prix cassé

Les AirPods sont la dernière génération d'écouteurs sans-fil développée par Apple. Ils conservent leur design désormais iconique et un poids-plume de seulement quelques grammes par écouteur. Pour les utiliser rien de plus simple. Vous ouvrez la boite de rangement, placez les AirPods dans vos oreilles et le tour est joué.

L'appairage est tout aussi simple. A la première ouverture vous n'avez qu'à cliquer sur un bouton pour connecter vos AirPods à votre iPhone mais aussi à tous vos appareils Apple connectés au même compte iCloud. Pour les possesseurs de smartphones Android, les AirPods fonctionnent également par le biais d'une connexion Bluetooth classique.

Les AirPods 2 bénéficient de la commande "Dis Siri". Il suffit de prononcer ses deux mots pour réveiller l'assistant virtuel et lui demander de baisser le volume, d'appeler un proche ou de changer de morceau. Des commandes tactiles sont également placées sur les écouteurs et un ou plusieurs tapotements suffisent à contrôler votre musique.