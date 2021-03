HomePod mini : l'enceinte connectée d'Apple profite d'une belle réduction

Véritable concurrent du fameux Echo d'Amazon, le HomePod mini est une enceinte connectée qui a été dévoilée durant l'automne 2020.

Concernant sa fiche technique, l'appareil de la marque à la pomme est doté d'un haut-parleur et de 2 radiateurs passifs. Pour la connectivité, on retrouve la norme Wi‑Fi 802.11n, le Bluetooth 5.0, le AirPlay 2, le Thread et le HomeKit. L'enceinte connectée est alimentée par un adaptateur secteur de 20 watts en USB-C.

Enfin, la version mini du HomePod mesure 8,4 x 9,79 cm et affiche un poids de 345 grammes.