La tablette Samsung Galaxy Tab A (32 Go) passe à 180€ avec ce code promo

La Galaxy Tab A de Samsung (référence SM-T295NZKAXEF) est dotée d'un écran tactile de 8 pouces avec une résolution de 1280 x 800 pixels, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go (extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD non fournie), d'une batterie de 5100 mAh et du système d'exploitation mobile Android.

Pour la partie photo, on retrouve une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 2 MP.