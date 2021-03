La tablette Samsung Galaxy Tab A7 (64 Go) tombe à moins de 300€ avec ce code promo

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de Cdiscount, passons aux principales caractéristiques de la tablette à tout faire.

La Galaxy Tab 7 de Samsung (référence SM-T505NZAEEUH) est équipée d'un écran tactile de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, d'une mémoire vive de 3 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 1 To via carte microSD non fournie), d'une batterie de 7040 mAh et du système d'exploitation mobile Android.