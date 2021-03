Refroidissez votre PC au mieux avec ce watercooling NZXT Kraken X53 à prix cassé

L'offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite dès le lendemain chez vous ou en point-relais. Il est également possible de payer en quatre fois, soit environ 30€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de 6 ans.

Il s'agit donc d'un kit Watercooling Kraken X53 (240mm) fabriqué par NZXT, une société bien connue sur le marché du matériel informatique. Ce kit assure donc un refroidissement liquide de la machine et comprend tous les éléments nécessaires à l'installation : matériel de montage, pompe à vitesse variable et deux ventilateurs NZXT Aer P120, tournant entre 500 et 2000 tours par minute. Ils intègrent un connecteur à 4 broches que toute alimentation qui se respecte devrait proposer. Avec entre 21 et 36 dBA, ces derniers devraient assurer leur travail sans trop de nuisance sonore.

Le radiateur quant à lui propose des dimensions de 275 mm de longueur par 123 mm de largeur par 30 mm de hauteur, avec un dissipateur en cuivre.