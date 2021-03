L'ultrabook Lenovo IdeaPad 3 17,3'' est 100€ moins cher en ce moment

C'est toujours l'e-commerçant bordelais Cdiscount qui nous régale en ce mois de mars. Vous pourrez être livré à domicile ou en point retrait sans débourser le moindre centime supplémentaire. Le paiement en quatre fois, soit 153,62€ au moment de l'achat puis 153,59€ par échéance, est parfaitement envisageable. Aussi, les adhérents au programme Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) bénéficieront de divers avantages tout au long de l'année. La garantie de ce produit est valable pendant deux ans.

Passons aux caractéristiques techniques de cet ordinateur portable conçu par Lenovo. Il embarque un écran avec une diagonale de 17,3 pouces pour une définition de 1600 x 900 pixels (HD+). Le processeur équipé est un Intel Core i3 (10ème génération) 1005G1 à 1.2 GHz épaulé par 8 Go de RAM, d'une carte graphique Intel UHD Graphics et d'une mémoire interne de 128 Go via SSD associé à un disque dur avec 1 To de stockage. Le système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits est inclus.

Ainsi, cette machine est idéale pour naviguer sur internet, regarder des films ou des séries et effectuer des tâches liées à la bureautique. Grâce au SSD, elle démarrera plus rapidement. Cependant, vous ne pourrez pas faire tourner des jeux vidéo trop récents.