Xbox Series X : la console Microsoft de nouveau en stock chez Cdiscount 🔥

La Xbox Series X est selon Microsoft la console la plus puissante jamais conçue par ses équipes. La machine peut afficher vos jeux en 4K HDR 60 images/seconde et vous proposer une expérience visuelle on ne peut plus réaliste. La manette a également été revue pour une meilleure prise en main et intègre le bouton Share, pour partager vos meilleurs moments sur les réseaux sociaux ou à vos cercles d'amis.