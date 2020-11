Bon plan : l'imprimante Canon multifonction Pixma MG 3650S à prix cassé 🔥

L'imprimante de Canon permet aussi à son utilisateur d'imprimer et de numériser directement un document via les services Cloud Google Drive, Dropbox et OneDrive. Il ne vous restera plus qu'à joindre le fichier souhaité dans un mail sans avoir besoin d'allumer votre ordinateur. Enfin, les applications Creative Park et Easy-PhotoPrint vous permettront de réaliser des cartes, des calendriers et bien plus encore depuis n'importe quel appareil.