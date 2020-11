GeForce RTX 3070 : où trouver la dernière carte graphique NVIDIA encore en stock ?

Cela étant dit, place aux RTX 3070 que propose CDiscount en ce moment. Précisons d'emblée qu'à chaque fois, la carte sera livrée avec un abonnement GeForce NOW d'un an offert.

On commence par la carte de ZOTAC, qui propose sur un design Dual Fan le meilleur prix de la sélection. On obtient ainsi un modèle plutôt compact, quoique mesurant tout de même plus de 23 centimètres de long.

La carte se connecte en PCI-Express x16, et son interface dispose de 3 ports Display et d'un port HDMI. Ici overclockée d'usine, la carte affiche une horloge de 1755 MHz. Et comme toutes les formules de cette sélection, elle embarque ses 8 Go de mémoire GDDR6 SDRAM dédiée.