Le prix de la mémoire RAM Ballistix 16Go DDR4 s'effondre 🔥

Dix ans après la sortie du très remarqué et terrifiant Amnesia : The Dark Descent et fort de l'expérience acquise sur SOMA sorti cinq ans plus tard, Frictional Games revient à la licence à laquelle il doit en grande partie sa renommée. Après nous avoir traumatisé avec The Dark Descent, le studio suédois était attendu au tournant avec ce nouvel opus qui, nous allons le voir, prend une direction sensiblement différente. Au risque de perdre les fans de la première heure ?