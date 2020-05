Une belle promotion sur cet Apple iPhone XS 64 Go

Baisse de prix pour l'iPhone XS chez Cdiscount

Des points forts indéniables

Il faudra donc se rendre chez Cdiscount pour acquérir en promotion l'iPhone XS dans sa variante 64 Go.Alors qu'on peut le trouver au prix moyen de 699 euros, le smartphone (coloris or) voit son prix baisser à exactement 658,76 euros. À noter que vous pouvez vous procurer le modèle gris sidéral du téléphone pour 14 euros moins cher En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont offerts pour toute commande de l'iPhone XS en point relais. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile.L'iPhone XS est un smartphone qui a tout pour plaire. Il est en effet équipé d'un écran Super Retina de 5,8 pouces (résolution 2436 x 1125 pixels), d'un double appareil photo grand angle et téléobjectif de 12 MP, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, du Face ID pour l'authentification sécurisée et de la puce A12 Bionic avec Neural Engine nouvelle génération.Le smartphone est résistant à la poussière et à l'eau (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum) grâce à l'indice d'étanchéité IP68.Si vous voulez davantage d'informations, vous pouvez toujours aller voir notre article consacré au test de l'iPhone XS