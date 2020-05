Le célèbre volant de course Logitech G920 Driving Force en promo !

Logitech G920 Driving Force : le meilleur volant !

Compatible Xbox One, PC et Mac

Cdiscount propose une réduction intéressante sur l'achat du pack Logitech G920 Driving Force + pédalier. Ainsi, les gamers pourront se procurer l'ensemble à 289,99 euros au lieu de 464 euros.La réduction comprend 174 euros de remise immédiate de la part du site marchand français. La livraison en point relais est gratuite pour les clients Cdiscount puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison rapide à domicile.Le pack est donc destiné aux possesseurs d'une console Xbox One et/ou d'un PC/Mac (Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.10 ou plus récent).Le Logitech G920 est compatible avec de nombreux jeux comme Forza Motorsport 6, Forza Horizon 2 ou encore Eurotruck Simulator 2. Le volant dispose d'un retour de force à deux moteurs et d'un système à engrenages hélicoïdaux silencieux. Les boutons et leviers de vitesses sur le volant de course vous permettent d'effectuer des changements de vitesse précis et vifs.Les pédales séparées intègrent la commande des gaz, des pédales d'embrayage et de freins. Vous pouvez ainsi changer les vitesses de manière confortable. Le volant et le pédalier sont fournis avec un adaptateur secteur et une documentation utilisateur, et sont garantis deux ans.