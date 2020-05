Nouvelle baisse de prix sur la tablette Samsung Galaxy Tab A

Pourquoi Clubic recommande la Samsung Galaxy Tab A ?

Bordures moins épaisses sur l écran

Présence d un port jack 3.5 mm

Solide et de bonne facture

Championne de l autonomie

Une Samsung Galaxy Tab A à prix réduit

Entrons immédiatement dans le vif du sujet, avec la promotion en cours. Cdiscount vous permet en effet de vous procurer la tablette Samsung Galaxy Tab A à seulement 219,99 €, soit une réduction de plus de 33 €. Et comme souvent, vous avez la possibilité de vous faire livrer gratuitement et de payer en quatre fois (moyennant moins de 6 € de frais, en l'occurrence).Mais si vous ne connaissez pas la Galaxy Tab A, vous ne mesurez peut-être pas l'intérêt de cet alléchant bon plan. Premièrement, sachez que la tablette n'appartient pas au haut de gamme et qu'elle ne rivalise pas avec les terminaux les plus puissants du marché. Mais cela ne l'empêche pas de présenter des performances séduisantes, pour un usage particulièrement orienté multimédia.L'accessoire possède ainsi un écran de 10,1 pouces, rétroéclairé par des LED et capable d'afficher des images en Full HD (1920 x 1200). Sa configuration matérielle, composée notamment d'un processeur Samsung Exynos 7904 et de 2 Go de RAM, vous assurera une expérience fluide avec toutes vos applications. Et toute la famille pourra en profiter, grâce à une interface intuitive et à un système de contrôle parental, pour rassurer les parents.De plus, la Samsung Galaxy Tab A présente une autonomie à faire pâlir d'envie de nombreux concurrents. Sa batterie de 6 150 mAh permet en effet de regarder des vidéos pendant près de 13 heures ou d'écouter de la musique, via les deux haut-parleurs, durant 128 heures !À moins de 220 €, vous pouvez faire l'acquisition d'une tablette robuste et fiable, signée Samsung. Dotée d'une autonomie colossale, elle constitue le compagnon idéal pour divertir toute la famille pendant de nombreuses heures.