Samsung Galaxy Tab A : une excellente tablette 10" à mois de 220€

Pourquoi Clubic recommande la Samsung Galaxy Tab A (2019) ?

Bordures moins épaisses sur l écran

Présence d un port jack 3.5 mm

Solide et de bonne facture

Championne de l autonomie

Samsung Galaxy Tab A : une tablette idéale pour tous

L'endurance avant tout

Commençons par un tour des modalités en vigueur chez Cdiscount, soit le site qui héberge notre bonne affaire du jour. Citons par exemple la livraison à domicile gratuite ou encore le paiement en quatre fois disponible pour chaque acheteur. Vous devrez donc débourser 56,33€ au moment de l'achat puis 56,32€ par échéance. Un excellent moyen de préserver votre budget. N'oublions pas de préciser que les abonnés Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur colis sous un jour ouvré. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans. N'hésitez pas à consulter les assurances optionnelles proposées par le site bordelais.Il est temps de passer aux spécificités techniques de la tablette. Cette Samsung Galaxy Tab A profite d'un écran LCD de 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. À l'intérieur de la bête, nous retrouvons un processeur Exynos 7904 épaulé par 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible jusqu'à 512 Go via micro SD). Les performances sont très correctes pour la plupart des usages. Les applications s'ouvrent rapidement et aucun ralentissement à signaler sur l'interface. Quelques concessions sont tout de même de mise sur les jeux vidéo les plus exigeants en ressources.Passons rapidement sur la partie consacrée aux photos puisque la tablette fabriquée par Samsung embarque un capteur 8 mégapixels à l'arrière et un de 5 mégapixels à l'avant. Deux haut-parleurs avec Dolby Atmos sont présents et une prise jack 3,5 mm est de la partie. Enfin, passons à l'autonomie de la batterie 6150 mAh qui peut atteindre quatre journées complètes avant d'être à plat. C'est tout simplement excellent !La Samsung Galaxy Tab A est une tablette familiale qui est parfaite pour les plus jeunes grâce à son mode enfants. Les adultes y trouveront également leur compte avec ses nombreuses fonctionnalités. Une promotion à ne pas rater !