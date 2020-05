L'excellent smartphone Xiaomi Redmi Note 7 disponible à moins de 150 €

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Redmi Note 7 ?

Une vraie impression de solidité

Écran très bien défini et lumineux...

Un rapport performances / autonomie imbattable

Batterie tout bonnement increvable

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du Xiaomi Redmi Note 7

Une autonomie qui fait la différence

Le Redmi Note 7 64 Go à 148,99 €

Vous avez envie d'un smartphone à la fois performant et accessible ? Après tout, qui n'est pas dans ce cas ? Dans cette catégorie, le Xiaomi Redmi Note 7 constitue un prétendant de choix, grâce à l'un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.Ce qui distingue généralement l'appareil, c'est sa batterie, qui affiche pas moins de 4 000 mAh au compteur. Ce qui confère au Redmi Note 7 une autonomie allant jusqu'à 251 heures en veille (donc plus de 10 jours) et jusqu'à 13 heures en lecture vidéo !Pourtant, le composant est chargé d'alimenter un smartphone doté d'équipements modernes, à commencer par un écran LCD de 6,3 pouces, qui affiche des images en Full HD+. Il possède également un processeur Snapdragon 660, 4 Go de RAM, ainsi qu'un double module photo à l'arrière (de 48 et 5 mégapixels).Mais puisque l'on évoquait le caractère abordable du Xiaomi Redmi Note 7, il est temps de parler de son prix. En ce moment, si vous le commandez chez Cdiscount, l'appareil vous reviendra à seulement 148,99 €, dans sa version 64 Go ! Difficile de trouver un concurrent à la hauteur à ce tarif.Et vous n'aurez pas besoin d'ajouter un centime pour recevoir le téléphone chez vous, puisque le site vous propose la livraison gratuite à domicile. De plus, Cdiscount vous offre la possibilité de régler votre achat en quatre mensualités, moyennant des frais n'excédant pas 5 euros.La bonne affaire du moment est à trouver au rayon Smartphones de Cdiscount. Le Xiaomi Redmi Note 7 vous attend en effet à moins de 150 €, avec de nombreux atouts pour vous séduire.