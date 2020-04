Un disque dur Seagate de 1To pour moins de 45€, c'est possible !

Un gros stockage à petit prix

Un disque dur toujours aussi fiable

C'est encore une fois Cdiscount qui vient nous régaler avec cette réduction. Le paiement en quatre fois est bien évidemment d'actualité. Vous devrez donc débourser 11,27€ au moment de l'achat puis 11,26€ par échéance. La livraison standard à domicile vous coûtera 6,99€ supplémentaires. Sinon, en activant votre essai gratuit à Cdiscount à volonté (puis 29€ la première année), vous recevrez le colis chez vous sous un jour ouvré. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans. Une assurance panne + casse de quatre ans est également proposée contre 8,99€.Le disque dur Seagate BarraCuda est un modèle interne de 3,5 pouces et doté d'une mémoire interne de 1 To. Vous pourrez donc y transférer de nombreux fichiers volumineux comme des jeux vidéo ou encore des logiciels gourmands en ressources. Entrons plus dans les détails en précisant que cet exemplaire dispose d'une interface SATA 6 Gb/s et d'un débit de transfert interne atteignant 210 Mo/s. En ce qui concerne le débit de transfert du lecteur, il s'élève à 600 Mo/s.Avec ce disque dur conçu par Seagate, vous pouvez être rassuré au niveau de l'intégrité de vos données personnelles. Ce modèle est extrêmement fiable et robuste. Il résiste aux températures extrêmes ainsi qu'aux vibrations. De plus, la technologie d'autochiffrement SED protégera vos fichiers comme jamais. En plus d'être très performant, ce modèle saura aussi se montrer résistant et sécurisé sur le long terme.Une fois de plus, Seagate démontre tout son savoir-faire en matière de disque dur. Celui que nous venons de vous présenter convient à tous les usages. Il est idéal pour jouer et travailler. Foncez immédiatement pour vous emparer de cette promotion.