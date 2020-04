Une clé SanDisk Ultra Flair 128 Go pour seulement 22 € 🔥

Des fichiers flashés à 150 Mo/s

Un bon plan à ne pas manquer

Si les clés USB existent depuis de nombreuses années, elles n'en restent pas moins utiles. Surtout si vous avez affaire à un modèle particulièrement performant, à l'image de la SanDisk Ultra Flair. Car, tout d'abord, l'accessoire a beau être très facilement transportable, avec une longueur de 4,2 cm, il peut néanmoins contenir une grande quantité de fichiers, grâce à sa mémoire de 128 Go. Vous pourrez donc y stocker toutes vos données, depuis votre Mac (sous macOS X 10.6 et plus) ou votre PC (sous Windows Vista, 7, 8 ou 10).Côté connectivité, on retrouve le traditionnel USB Type-A, qui conviendra à la plupart des machines. Par ailleurs, il faut noter que la clé fonctionne en USB 3.0, ou 3.1 Gen 1. Si ces termes ne vous semblent pas clairs, n'hésitez pas à faire un tour sur notre dossier sur les normes USB . Quoi qu'il en soit, retenez que dans ce cas, la technologie vous assurera des transferts de fichiers à une vitesse allant jusqu'à 150 Mo/s.En ce moment, la clé SanDisk Ultra Flair 128 Go est disponible à seulement 22 € sur Cdiscount ! De plus, la livraison à domicile ne vous coûtera pas un euro de plus ! Une bonne nouvelle, dans la mesure où de nombreux points relais sont actuellement fermés. Comptez néanmoins sur des délais de livraison allongés, généralement compris entre une et deux semaine(s) en France métropolitaine.La clé USB SanDisk Ultra Flair vous propose 128 Go de stockage, à seulement 22 €, livraison comprise. Ne manquez pas ce bon plan sur Cdiscount !