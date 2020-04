L'imprimante Canon multifonctions 3 en 1 PIXMA encore en baisse

Cdiscount : la Canon 3 en 1 PIXMA TS5350 à moins de 66 euros

Une imprimante multifonction à jet d'encre

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous diriger vers Cdiscount où il est possible d'acheter la Canon 3 en 1 PIXMA TS5350 à moins de 66 euros. Alors qu'elle est vendue aux alentours des 106 euros, l'imprimante voit son prix baisser à exactement 65,85 euros.Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une livraison du produit en point relais. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile.Idéale pour imprimer tout type de documents (comme l'attestation de sortie dérogatoire ), la Canon 3 en 1 PIXMA TS5350 est une imprimante multifonction à jet d'encre est équipée d'un port USB 2.0 et du Wifi.Elle prend en charge les tailles de supports suivants : ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 215.9 x 676 mm et 89 x 89 mm.D'une capacité de 100 feuilles, la PIXMA TS5350 de Canon dispose d'une vitesse d'impression jusqu'à 6,8 ipm en couleur et jusqu'à 13 ipm en noir & blanc.Garanti 2 ans, l'appareil est fourni avec une cartouche noire et une cartouche couleur (cyan, magenta, jaune).