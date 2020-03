Le smartphone Huawei P30 lite 128Go à moins de 250€

Pourquoi Clubic recommande le Huawei P30 lite ?

Les codes esthétiques du P30 respectés

Polyvalent en photo

Navigation agréable et plutôt fluide

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du Huawei P30 lite

Un prix allégé pour un mobile costaud

La polyvalence avant tout

Décidément, Cdiscount continue de nous ravir en ce début de printemps. Les offres bourgeonnes sur le site bordelais qui met à votre disposition le paiement en quatre fois (57,53€/échéance) et la livraison standard à domicile gratuite. En ce qui concerne les adhérents au programme Cdiscount à volonté, ils recevront leur achat chez eux sous un petit jour ouvré. D'autres avantages sont de la partie comme l'accès à des remises exclusives et à la presse illimitée. La garantie pièces et main d'œuvre est valable pendant deux ans. Une seconde assurance contre la casse est facturée à 17,99€ pour un an et 22,99€ pour deux ans.Le Huawei P30 Lite dispose d'un écran 6,15 pouces avec une définition de 2312 x 1080 pixels. Le processeur embarqué est un Kirin 710 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via micro SD). Les performances du mobile de la marque chinoise vous permettront de naviguer sur l'interface et entre les différentes applications avec une fluidité optimale. Hélas, vous devrez faire des concessions inévitables en ce qui concerne les jeux vidéo pourvus de graphismes en 3D.Maintenant, évoquons la partie réservée à vos futures photos. Pour capturer de somptueux clichés, vous pouvez compter sur la présence de trois modules 48 mégapixels + 2 mégapixels pour la profondeur + 8 mégapixels ultra grand-angle à l'arrière du smartphone. À l'avant, c'est un capteur 24 mégapixels qui se chargera de vos selfies. Pour ce qui est de la batterie 3340 mAh, elle offre jusqu'à deux journées complètes d'autonomie. Vous pourrez ensuite la recharger via la charge rapide 18 W. Enfin, un capteur d'empreintes digitales et une prise jack 3,5 mm sont de la partie.Malgré sa dimension « allégée » par rapport au P30, le Huawei P30 Lite tient parfaitement la route dans la plupart des domaines. Les acheteurs ne courant pas après les performances de haute volée devraient largement y trouver leur compte. C'est le moment ou jamais !