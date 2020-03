Un disque dur Seagate 2 To pour seulement 60 € à saisir d'urgence

Le gros appétit du BarraCuda

La période actuelle de confinement pourrait être l'occasion de faire le tri dans vos fichiers. Mais il est parfois difficile de se séparer de certaines photos ou vidéos, qui peuvent avoir une valeur sentimentale. Le problème est qu'elles possèdent aussi un poids et qu'à la longue, elles peuvent complètement saturer la mémoire de votre ordinateur. Avec le disque dur interne BarraCuda de Seagate, ce risque devient beaucoup plus limité. Conçu pour équiper les PC de bureau, il contient en effet 2 To d'espace de stockage. De quoi conserver précieusement tous vos documents et tous vos souvenirs ! D'autant que le composant affiche des performances de choix, avec notamment un débit de transfert externe de 600 Mo/s et de 210 Mo/s en interne.Par ailleurs, la marque américaine Seagate jouit d'une réputation avantageuse quant à la fiabilité et la durabilité de ses produits. C'est le cas avec ce disque dur, qui présente une bonne résistance aux chocs et une tolérance élevée aux vibrations. De plus, en cas de doute, sachez que l'appareil est garanti pendant deux ans.Si vous voulez équiper votre ordinateur avec le disque dur BarraCuda de 2 To, pensez à le commander sur Cdiscount. En effet, le site e-commerce vous propose l'article à seulement 61,99 € à l'heure actuelle, au lieu de 86,08 €, soit un rabais de 27 % ! Notez, de surcroît, que vous pouvez vous le faire expédier gratuitement, en optant pour une livraison en point retrait.En choisissant le disque dur interne Seagate 2 To, votre ordinateur ne manquera pas de mémoire ! Faites-en preuve à votre tour, en n'oubliant pas de passer par Cdiscount pour profiter du meilleur prix.