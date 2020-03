Une imprimante Epson multifonction 4-en-1 à moins de 80 €

L'impression sans fil et sans attendre

Plus de 50 euros de réduction

Ce modèle signé du constructeur japonais Epson se présente comme un 4-en-1. Cela signifie qu'il vous permet d'imprimer - évidemment -, mais aussi de numériser, de photocopier, et même de faxer. L'appareil s'emploie très simplement , en particulier à l'aide de son petit écran tactile LCD. Mais surtout, il peut se connecter sans fil, via le Wi-Fi ou la technologie NFC, utilisable depuis certains smartphones. Imprimer une attestation de déplacement dérogatoire n'aura jamais été aussi facile !Mais c'est certainement sur des documents plus volumineux que l'outil donnera sa pleine mesure. Avec sa capacité de 33 pages par minute en monochrome et de 20 pages par minute en couleur, il vous impressionnera par sa vitesse d'exécution. Et pour rendre la tâche toujours plus aisée, la Workforce WF-2860 dispose, de surcroît, d'une fonction d'impression recto-verso automatique.En ce moment, vous pouvez commander l'imprimante d'Epson et profiter de 53 euros d'économie ! En effet, Cdiscount vous proposer cet article au prix de 76,84 €, contre un prix public conseillé de 129,99 €, soit plus de 40 % de réduction ! Et pour ne pas avoir de frais supplémentaires, optez pour la livraison en Points Retrait, car celle-ci est gratuite à partir de 25 euros d'achat.Par ailleurs, Cdiscount vous offre également la possibilité de régler votre commande en quatre fois. Il vous suffit alors de payer 19,69 € dans un premier temps, puis de vous acquitter de la somme de 19,66 € lors de chacun des trois mois suivants. Le tout en déboursant donc au total moins de 2 € de frais.Que vous ayez besoin d'attestations de sortie ou de documents reliés, l'imprimante multifonction Epson Workforce WF-2860 saura répondre à toutes vos attentes. Alors ne laissez pas passer cette bonne affaire !