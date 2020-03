Équipez-vous pour le télétravail avec le pack Cdiscount : PC HP + imprimante à moins de 230€

Idéal pour le travail

Une offre très complète

Nous devons ce beau pack au site bordelais Cdiscount. Ce dernier met toujours à votre disposition si nécessaire la possibilité de payer la commande en quatre fois, soit 58,88€ au moment de l'achat puis 58,86€ par échéance. La livraison à domicile standard est offerte et comptez 12,99€ pour recevoir le colis en express. Grâce à Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année), vous recevrez le pack chez vous sous un jour ouvré. Le tout est garanti pour une durée de deux ans. L'ordinateur portable conçu par HP possède un écran 14 pouces doté d'une définition HD. Il embarque aussi un processeur AMD A4-9120e à 1,5 GHz, une carte graphique AMD Radeon R3, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go en eMMC. Le système d'exploitation est un Windows 10 Famille en mode S. Avec une telle configuration, vous pourrez uniquement faire de la bureautique et naviguer sur le web. Fort heureusement, ce pack renferme bien d'autres surprises que vous allez découvrir dès maintenant.Ainsi, une housse de transport réversible en néoprène est également de la partie. Elle vous permettra de vous balader avec votre PC portable n'importe où. Ensuite, une souris HP Wired x900 V1S46AA est incluse. Il vous suffira de la connecter au port USB de votre ordinateur pour commencer à l'utiliser. Le gros morceau nous vient de l'imprimante Tout-en-un HP DeskJet 2620. Elle détectera automatiquement le papier et vous permettra d'imprimer des documents depuis votre mobile (via le Wi-Fi). Enfin, du côté des logiciels, la suite Office 365 est offerte pendant un an, tout comme l'antivirus Norton 360 Deluxe qui sera ajouté à votre panier automatiquement.Bref, vous aurez vraiment tout le nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions sans trop dépenser. Il ne vous reste plus qu'à franchir le pas pour être tranquille pendant des mois s'il le faut.