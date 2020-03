Xiaomi Mi 9T : l'excellent smartphone à prix cassé chez Cdiscount

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Mi 9T ?

Design moins tristounet que le Mi 9

Écran borderless de très bonne qualité

Des performances surprenantes pour sa gamme de prix

Très bonne autonomie

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du Xiaomi Mi 9T

Le Xiaomi à petit prix

L'endurance avant tout

Nous allons faire un tour chez Cdiscount pour profiter de cette réduction éphémère. Les acheteurs apprécieront de pouvoir régler leur commande en quatre fois, soit 68,85€ par échéance. La livraison à domicile sera facturée dès 6,99€. Bien entendu, tous les adhérents Cdiscount à volonté recevront leur colis chez eux sous un jour ouvré. Pour avoir droit à cet avantage, activez l'essai gratuit au programme. La première année sera ensuite facturée à hauteur de 29€. La garantie est valable pendant deux ans et vous pouvez souscrire à une assurance supplémentaire contre la casse à 22,99€ pour un an et 32,99€ pour deux ans.Le Xiaomi Mi 9T dispose d'un écran avec une diagonale de 6,39 pouces et une définition de 2340 x 1080 pixels. Cet écran borderless est tout simplement un régal pour les yeux. Pour ce qui est des performances de cet exemplaire, notons la présence d'un processeur Snapdragon 730 épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Vous pourrez donc lancer de nombreuses applications en même temps sans jamais sacrifier la fluidité de votre appareil. Des jeux comme Fortnite et PUBG Mobile profitent d'un rendu très satisfaisant.Évoquons brièvement la qualité des photos et vidéos capturées par le Xiaomi Mi 9T. Pas moins de trois capteurs ont été placés à l'arrière du mobile pour accomplir cette tâche. Nous y retrouvons un module 48 mégapixels, un 13 mégapixels grand-angle et un 8 mégapixels téléobjectif. En frontal, c'est une caméra pop-up 20 mégapixels qui est présente. Enfin, l'autonomie assurée par la batterie 4000 mAh pointe à deux journées complètes. Pour recharger le mobile, patientez environ 1h30 via la charge sans-fil à 20 W.Ce Xiaomi Mi 9T est un monstre d'endurance. Il est également très performant à tous les niveaux, possède un écran irréprochable et sa partie photo est bien équilibrée. Il n'a absolument rien à envier aux smartphones haut de gamme.