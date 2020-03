Le disque dur interne Seagate 1To à moins de 40€, c'est presque donné !

Stockez sans compter

Une valeur très sûre

C'est encore une fois Cdiscount qui héberge cette bonne affaire. Malgré le petit prix affiché pour cet article, vous avez la possibilité d'opter pour le paiement en quatre fois. Ainsi, vous devrez uniquement débourser 9,84€ au moment de l'achat puis 9,83€ par mensualité. Autant dire que votre budget ne sera pas beaucoup impacté. En ce qui concerne les frais de port, vous pourrez uniquement opter pour l'envoi suivi facturé 14,46€. La garantie est limitée à une durée de deux ans et une assurance panne + casse de quatre ans est mise à votre disposition pour 8,99€.Le disque dur interne Seagate BarraCuda de 3,5 pouces dispose d'une mémoire interne de 1 To. Vous pourrez donc y stocker une grande quantité de données comme des jeux vidéo ou encore des photos, des logiciels et de nombreuses vidéos. L'interface de cet exemplaire est en SATA 6 Gb/s avec ATA série de 7 broches et la mémoire tampon est de 64 Mo. Concernant les performances, le débit de transfert du lecteur est de 600 Mo/s en externe et de 210 Mo/s en interne. Enfin, la vitesse de broche atteint 7200 tours par minute.La marque Seagate est une des plus fiables lorsqu'il s'agit de fabriquer des disques durs performants et durables. Cet exemplaire ne fait pas exception puisqu'il est très polyvalent et robuste. Il peut résister aux chocs comme aux vibrations pour protéger l'intégrité des données stockées. De plus, la technologie d'autochiffrement (SED) évitera la violation de vos fichiers par des logiciels malveillants. Vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles puisque vous ne perdrez aucune donnée privée.Bref, vous l'avez compris, ce disque dur interne signé Seagate coche toutes les cases essentielles pour assurer dans l'ensemble des tâches que vous lui demanderez. Il tiendra parfaitement son rang en proposant des performances incroyables et une robustesse à toute épreuve.