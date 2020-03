La tablette Samsung Galaxy Tab A encore et toujours moins chère

Pourquoi Clubic recommande la Samsung Galaxy Tab A (2019) ?

Bordures moins épaisses sur l écran

Présence d un port jack 3.5 mm

Solide et de bonne facture

Championne de l autonomie

L'ordinateur de toute la famille

Une fiche technique solide pour répondre à tous les besoins

La tablette tactile est devenue pour de nombreux foyers le nouvel ordinateur familial, qui permet à chacun de se divertir, de jouer, de consulter le web et même de travailler. L'avantage d'une tablette ? L'objet est bien moins encombrant, se pose sur la table basse et est extrêmement simple à prendre en main grâce à son interface tactile.Samsung avec la Galaxy Tab A propose un appareil parfaitement adapté à ses cas d'usage. L'écran LCD de 10 pouces permet de profiter de ses contenus dans les meilleures conditions, et le tout en Full HD. Avec 32 Go de stockage, vous pouvez déposer vos épisodes, films et albums préférés pour en profiter sans modération. La capacité est extensible à 512 Go grâce à un port MicroSD dédié.Grâce à son processeur Exynos 7904, la tablette peut faire tourner la plupart des applications utilisées quotidiennement par l'ensemble des membres du foyer, même des jeux vidéo 2D qui sont particulièrement appréciés pour passer le temps durant les longues soirées d'hiver. Le son est assuré par deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour vous immerger dans vos activités.Enfin la Galaxy Tab A bénéficie d'une autonomie de plus de 13 heures en utilisation moyenne grâce à sa batterie de 6150 mAh. Pas besoin de vous soucier du pourcentage de batterie restante, vous aurez suffisamment d'énergie pour finir de rédiger votre document ou pour finir votre épisode.La Galaxy Tab A est proposée aujourd'hui par Cdiscount à un prix de 194,90€, un tarif idéal pour découvrir tous les avantages d'une tablette dans votre quotidien. L'essayer, c'est l'adopter !