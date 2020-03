Retrouvez l'iPad 7 avec écran Retina à un prix abordable sur Cdiscount

Une bonne pomme pour la route

L'endurance avant tout

Vous avez sans doute l'habitude mais nous sommes bien chez Cdiscount pour cette offre promotionnelle. La vente est effectuée par Hi-Tech Global. La livraison à domicile est toujours facturée 6,99€ et récupérer la commande en point retrait est gratuit. L'inévitable paiement en quatre fois répond une fois encore à l'appel. Vous serez donc facturé à hauteur de 79,34€ au moment de l'achat puis 79,33€ par mensualité. Pour recevoir le colis sous un jour ouvré, activez votre essai gratuit (puis 29€ la première année) à Cdiscount à volonté. Enfin, une garantie casse + vol de un an est proposée à 34,99€ et 49,99€ pour deux ans.Passons aux caractéristiques de cet iPad de 7ème génération. Il embarque un écran Retina 10.2 pouces avec une définition de 2160 x 1620 pixels. La calibration de la dalle est toujours un point fort chez les produits Apple et cela ne change pas avec cette tablette. Elle est également équipée d'un processeur A10 Fusion accompagné par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Les performances sont extrêmement correctes puisque vous pourrez lancer n'importe quel jeu ou application sans perdre en fluidité.Évoquons rapidement la partie réservée aux photos puisque cet iPad 7 dispose d'un module 8 mégapixels à l'arrière et d'un autre de 1.2 mégapixel à l'avant. Maintenant, soulignons le point fort majeur de cet appareil. En effet, sa batterie intégrée d'une capacité de 8827 mAh lui permet de tenir cinq journées entières. C'est extrêmement important pour un tel produit. Bref, tout le nécessaire répond présent.L'iPad 7 est une très bonne tablette qui parviendra à combler n'importe quel utilisateur. Elle est à la fois puissante, endurante et surtout gorgée de fonctionnalités et autres applications grâce à iOS. Une affaire à ne pas louper !