Le Black Shark 2 avec une coque et des manettes sous la barre des 450€ ! 🔥

Cdiscount : 200 euros d'économies sur le Black Shark 2 avec une coque et des manettes

Les points forts du Black Shark 2

La Team Clubic Bons Plans vous suggère donc d'aller chez Cdiscount pour vous procurer en promotion le Black Shark 2 avec deux accessoires.Vendu initialement à 649 euros, l'ensemble composé du smartphone gaming de Xiaomi avec une coque et un GamePad 2.0 voit son prix baisser à 449 euros ; soit 100 euros de remise immédiate de la part du site marchand et 100 euros de réduction par l'intermédiaire d'une offre de remboursement. Les conditions de l'ODR (valable jusqu'au 30 avril 2020) sont à consulter sur ce lien À propos de la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait du pack en point relais. De leur côté, les membres CDAV ont l'avantage d'avoir la livraison gratuite à domicile.À noter que si vous voulez le smartphone seul, le Black Shark 2 est à 365 euros Le Black Shark 2 est un smartphone destiné aux gamers qui dispose d'un écran Ultra-HD de 6,39 pouces (résolution de 1080 × 2340 pixels), d'un espace de stockage de 128 Go, d'une mémoire vive de 8 Go, d'une batterie de 4000 mAh et d'un processeur Snapdragon 865 (8 coeurs jusqu'à 2,8 GHz) ; le tout tournant sous Android 9.0 Pie.Concernant l'APN, on retrouve un double capteur arrière de 48 MP + 12 MP et d'un capteur avant de 20 MP.Outre la coque et les manettes de jeu, le téléphone est fourni avec un chargeur secteur USB, un câble USB et un kit mains-libres.