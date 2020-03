Samsung Galaxy Tab A : une excellente tablette bradée à moins de 200€

Pourquoi Clubic recommande la Samsung Galaxy Tab A (2019) ?

Bordures moins épaisses sur l écran

Présence d un port jack 3.5 mm

Solide et de bonne facture

Championne de l autonomie

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test de la Samsung Galaxy Tab A

Un modèle qui a tout ce qu'il faut

Une tablette parfaite pour les débutants

Nous sommes une nouvelle fois dans les rayons virtuels de Cdiscount pour bénéficier de cette bonne affaire. Pensez à utiliser le code promo suivant pour appliquer une réduction supplémentaire de -5% : BR5. Le paiement en quatre fois est d'actualité si vous le souhaitez.La livraison standard à domicile vous reviendra à 6,99€ et la réception en point retrait est tout bonnement gratuite. Si vous choisissez d'activer l'essai gratuit à Cdiscount à volonté (puis 29€ la première année), le colis arrivera chez vous sous un petit jour ouvré. La garantie de base (pièces, main d'œuvre et déplacement) est valable pendant deux ans. Enfin, sachez qu'une garantie optionnelle contre la casse et le vol est de la partie à 25,99€ pour un an ou 34,99€ pour une durée de deux ans.Faisons une nouvelle fois un petit tour du propriétaire en précisant que la Samsung Galaxy Tab A est pourvue d'un écran LCD 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. La dalle est globalement très agréable à regarder. Pour ce qui est de sa configuration, nous retrouvons un processeur Exynos 7904 épaulé par 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go extensible jusqu'à 512 Go via microSD. Bref, les performances sont au rendez-vous puisque les applications se lanceront sans le moindre ralentissement. Hélas, vous devrez faire des concessions importantes sur les jeux vidéo les plus gourmands en ressources.Ce modèle a d'autres atouts comme pour ce qui est de sa partie sonore assurée par la présence de deux haut-parleurs + Dolby Atmos. Une prise jack 3,5 mm est également de la partie pour vos écouteurs. Du côté des photos, comptez sur la présence d'un capteur 8 mégapixels à l'arrière et un autre de 5 mégapixels en frontal. L'autonomie est un autre point fort de la Galaxy Tab A grâce à une batterie 6150 mAh qui assure une durée de vie d'environ quatre jours. La recharge prendra 3h30 montre en main.La tablette Samsung Galaxy Tab A s'adresse à des utilisateurs qui se contentent d'utiliser des fonctionnalités basiques. Cependant, cet exemplaire a quelques beaux atouts dans sa manche comme une autonomie monstrueuse, un écran bien calibré ou encore une partie audio des plus complètes. Bref, tout le nécessaire est présent.