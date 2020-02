Où acheter les smartphones Xiaomi Redmi Note 8 et Note 8 Pro au meilleur prix en 2020 ?

Smartphone Xiaomi Redmi Note 8 au meilleur prix

Smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro en promotion

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Redmi Note 8 Pro ?

Un design très soigné

Des performances ahurissantes à ce prix

Batterie increvable

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test du Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Redmi, marque associée à Xiaomi, permet aux consommateurs qui ne souhaitent pas se ruiner d'acheter à petit prix des smartphones de très bonne facture. Sa gamme la plus appréciée est sans doute la Redmi Note, dont les mobiles offrent diagonale d'écran importante et batterie généreuse. Et les Redmi Note 8 et Note 8 Pro étant en promotion sur Cdiscount, il n'y a aucune raison de ne pas craquer.Le Xiaomi Redmi Note 8 dans son coloris bleu neptune et 32 Go d'espace de stockage est disponible au prix de 158 euros sur Cdiscount. La livraison est gratuite mais le colis prend quelques jours à arriver votre domicile car il est expédié depuis le Royaume-Uni.Le smartphone est équipé d'un écran LCD de 6,3 pouces avec définition FHD+ et encoche waterdrop abritant le capteur photo frontal de 13 MP. Au dos, et c'est remarquable sur un mobile à ce prix, on retrouve un quadruple module composé d'un APN principal de 48 MP, d'un ultra grand-angle de 8 MP, d'un macro objectif de 2 MP et d'un capteur de profondeur de 2 MP.Les performances sont confiées au SoC Snapdragon 665 de Qualcomm, couplé à 3 Go de RAM. Une batterie de 4000 mAh garantit une bonne autonomie. Elle est compatible avec la recharge rapide 18W. Pour la connectique, c'est un sans-faute avec la présence aussi bien d'un port USB-C pour la recharge que d'une prise jack 3.5mm pour le son. Bref, un smartphone complet à prix très doux qui vaut largement ses 160 euros.Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro fait lui aussi l'objet d'une baisse de prix intéressante sur Cdiscount, où il est affiché à seulement 239,99 euros. Il s'agit ici d'un produit éligible au programme Cdiscount à volonté, avec tous les avantages que cela implique, notamment au niveau de la livraison.Le smartphone, en noir et avec 64 Go de mémoire interne, est en stock à partir du 2 mars 2020.Il embarque une puce Helio G90T de MediaTek ainsi que 6 Go de RAM. Sa batterie est plus généreuse que le modèle précédemment cité puisqu'on passe ici à 4500 mAh, de quoi tenir plus qu'une journée d'utilisation sans problème. Elle supporte également la recharge rapide 18W. Il y a du mieux aussi sur la photo, avec un capteur principal de 64 MP sur le Pro contre 48 MP sur l'autre. Pour le reste du setup photo, les modules sont les mêmes. L'écran est aussi un petit peu plus grand sur le Redmi Note 8 Pro avec une diagonale de 6,53 pouces, avec qualité d'affichage FHD+ et compatibilité HDR.Ces deux smartphones sont proposent un incroyable rapport qualité-prix. A vous d'estimer en fonction de vos besoins et vos habitudes d'utilisation si les meilleures spécifications du modèle Pro valent une différence d'environ 80 euros.