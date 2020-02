Samsung Galaxy Tab S5e : forte baisse de prix pendant cette vente flash

La Samsung Galaxy Tab S5e en vente flash sur Cdiscount seulement aujourd'hui

Une tablette tactile avec 4 Go de RAM

Ce mardi 25 février 2020, vous avez exactement jusqu'à 16H59 pétantes pour acquérir en vente flash la Samsung Galaxy Tab S5e sur le site Cdiscount.Initialement proposée à 468,58 euros, la tablette tactile voit son prix baisser à exactement 374,99 euros ; soit une remise immédiate de 93 euros de la part du site marchand.Pour rappel, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison standard en point relais. Quant aux membres Cdiscount à volonté , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile.L'excellente Galaxy Tab S5e du géant coréen Samsung est une tablette disposant d'un écran Super AMOLED de 10,5 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels (287 ppi), du système d'exploitation Android 9.0 (Pie), d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go et d'un processeur Qualcomm Snapdragon 670.Côté interface, l'appareil embarque un port USB-C, une broche POGO et un emplacement pour des cartes mémoire flash de type microSDXC.Enfin, la tablette dont les dimensions sont de 16 x 24.5 x 0.55 cm (pour un poids de 400 grammes) embarque une batterie de 7040 mAh permettant une bonne autonomie maximale de 14,5 heures (en lecture vidéo).Si vous voulez plus d'informations sur la tablette tactile, nous vous conseillons de jeter un coup d'oeil sur notre article consacré au test de la Samsung Galaxy Tab S5e