Ecran 21,5" HP Full HD à moins de 85€ pendant les ventes flash Cdiscount

Moniteur HP en promotion chez Cdiscount

Dalle IPS FHD

Cet écran de PC de 21,5 pouces de la marque HP est disponible au prix de 84,99 euros, alors qu'il est habituellement vendu au tarif de 149 euros. Une bonne affaire pour un moniteur séduisant qui se démarque par des bordures supérieures et de côté particulièrement fines. Un modèle idéal pour la bureautique ou la navigation. Les abonnés au programme Cdiscount à volonté bénéficient bien de la livraison gratuite express sur ce produit. Le paiement en quatre versements est également proposé.L'écran IPS de l'appareil propose une diagonale de 21,5 pouces pour une définition FHD 1920 x 1080 pixels. Il offre une luminosité allant jusqu'à 250 nits et un taux de contraste de 1000:1. Les angles de vision, horizontal comme vertical, sont de 178 degrés. Il ne s'agit ici pas d'un moniteur taillé pour le gaming, en témoignent son temps de réponse de 14 ms et sa fréquence de rafraîchissement standard de 60 Hz.L'inclinaison de l'écran est modifiable pour le confort de l'utilisateur. Pour la connectique, on reste du basique avec la présence d'un port VGA et d'une prise HDMI (les câbles sont inclus). Bref, un produit à bon prix qui fait parfaitement ce qu'on lui demande et qui conviendra à tous ceux qui n'ont pas de prétentions gaming.Si malgré cette belle baisse de prix, vous n'est pas encore convaincu d'acheter ce modèle, nous vous invitons à consulter notre comparatif des meilleurs écrans de PC du marché