Bon plan : le laptop HP Pavillon Gaming avec GeForce GTX 1650 à prix cassé

300 euros de réduction sur un PC portable gaming HP Pavillon

Un champion de la mémoire en promo chez Cdiscount

Belle affaire à saisir sur Cdiscount, où l'on peut trouver le PC Portable HP Pavilion de référence 17-cd0077nf à bas prix. Si le prix barré est de 999,99 euros, l'appareil est actuellement disponible pour seulement 699,99 euros. Vous pouvez également choisir le paiement en quatre versements par mensualité, mais le tarif total revient alors à 716,65 euros. Il s'agit d'un produit Cdiscount à volonté, les membres du programme profitent donc des avantages de leur abonnement, dont notamment la livraison express gratuite.Ce PC s'adresse aux joueurs à la recherche d'un grand écran de 17,3 pouces, un format pas toujours facile à dénicher tant le 15,6 pouces s'est imposé. Il affiche une qualité FHD 1080 pixels. Côté processeur, on retrouve un Intel i5-9300H permettant de faire tourner la plupart des lourdes applications plus que convenablement. Orienté gaming, il embarque une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 pour profiter de n'importe quel jeu, certes pas toujours avec les paramètres graphiques poussés au maximum. Pour ce prix, vous l'avez compris, nous ne sommes pas sur du très haut de gamme.Là où le HP Pavilion se démarque est sur la mémoire. Il est équipé de 16 Go de RAM, alors que nombre de modèles bien plus chers se contentent de 8 Go. Pour l'espace de stockage, on retrouve un généreux SSD PCIe NVMe M.2 d'une capacité de 512 Go pour un lancement et un chargement des données ultra rapide. Windows n'est pas préinstallé, mais les clés pour Windows 10 peuvent s'acheter pour une bouchée de pain. Avec une installation propre, vous vous épargnez même la présence de logiciels indésirables par défaut que les constructeurs adorent nous coller dans les pattes.SI HP a réussi à se faire une place sur le marché des ordinateurs portables gaming avec sa gamme Pavilion, d'autres marquent proposent également de bons produits sur ce secteur. Notre comparatif des meilleurs laptops pour le jeu vidéo vous intéressera sûrement.