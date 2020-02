Barre de son Bluetooth Samsung avec caisson de basses à 98,99€ au lieu de 203,14€

Un équipement solide pour profiter à plein de vos films

Sans fil mais pas sans personnalisation

Les téléviseurs à écran plat ont changé notre manière de consommer la télévision. L'image est de plus en plus grande, de plus en plus belle et de plus en plus détaillée. Les couleurs sont sublimes et les contrastes saisissants. Mais il y a un grand perdant dans cette évolution technologique : le son. Les écrans toujours plus fins n'ont pas permis d'intégrer des hauts parleurs convenables pour profiter d'un son de qualité.C'est ce manque que vient réparer Samsung avec sa barre de son . L'appareil est un système 2.1, adossé à un caisson de basses à poser à coté de la télé pour obtenir les meilleurs effets possibles, notamment dans les blockbusters et dans les films d'action. La puissance totale de l'appareil est de 130W et il supporte le Dolby Digital ou encore le DTS.Pour une intégration parfaite dans votre salon, la barre de son Samsung peut se connecter en Bluetooth à votre téléviseur. Vous pouvez contrôler le volume de sortie avec une seule télécommande pour encore plus de simplicité et éviter les nombreux accessoires qui polluent votre canapé soir après soir.Enfin une application appelée Samsung Audio Remote App vous permet de piloter votre appareil mais également de le paramétrer en utilisant par exemple l'égaliseur 7 bandes. De nombreux pré-réglages sont disponibles et accessibles d'un tap, que vous regardiez un film, une émission de débats ou encore un match de foot.Cet accessoire indispensable à tout amateur de films, de séries et de jeu vidéo qui se respecte vous est proposé aujourd'hui par Cdiscount à un prix de 98,99€, soit 104€ d'économie.