Faites 129€ d'économies grâce à Cdiscount sur l'ordinateur portable Ultrabook Asus

Un ordinateur poids plume qui trouve sa place dans votre sac

Une fiche technique solide pour des usages polyvalents

L' ultrabook est un format aujourd'hui très populaire chez les étudiants ou chez les professionnels désireux de faire l'acquisition d'une machine à la fois puissante et légère, leur permettant de travailler confortablement sans alourdir leur sac de voyage déjà très chargé. Malgré son écran de 15 pouces, l'épaisseur de l'appareil n'est que 19,9 mm pour un poids de seulement 1,6 kg.L'écran parlons-en. ASUS l'appelle NanoEdge et il vous offre une excellente immersion dans vos contenus, dans vos jeux mais également un confort de lecture sans égal. La surface d'affichage est excellente à près de 88% grâce à ses bordures très affinées. L'angle de vue proposé est quant à lui de 178° pour pouvoir consulter ses fichiers ou ses vidéos et les partager avec ses proches ou son équipe.Pour la fiche technique ASUS a fait le choix d'un processeur AMD Rysen 7 cadencé à 2,2 GHz. Il est associé à 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage SSD et d'un processeur graphique AMD Radeon RX Vega 10. La puissance sera largement suffisante pour jouer, mais également travailler sur des logiciels graphiques, une suite bureautique et consulter le web, le tout sans ralentissements.ASUS a également soigné la connectique avec un port USB-C, mais trois ports USB 3.1 et 2.0, un port HDMI pour le relier à une TV ou à un écran compatible et un slot microSD pour partager rapidement des fichiers sur support externe. Un ordinateur très complet donc et polyvalent pour répondre à tous vos besoins immédiats.L'ASUS VivoBook S512DA-EJ315T est disponible chez Cdiscount à un prix de 599€ au lieu de 729€ habituellement soit une remise de 129€ à ne pas laisser passer. Les stocks sont limités, ce n'est pas le moment d'hésiter.