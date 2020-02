PC Ultrabook Asus Zenbook à 899,99€ au lieu de 1299,00€ grâce à Cdiscount.com

Promotion sur cet ultrabook 14 pouces de Asus

Un PC à deux écrans

Le Asus ZenBook de référence UX480FD-BE066T n'est plus affiché au prix de 1299 euros sur Cdiscount, mais à 899,99 euros. Une réduction conséquente pour cet appareil orienté haut de gamme et productivité, qui devient désormais bien plus abordable. Il s'agit d'un produit Cdiscount à volonté, avec tous les avantages que cela implique pour les abonnés. La livraison à domicile est gratuite en France métropolitaine.Le principal atout de cet ordinateur est la présence d'un ScreenPad, qui vient remplacer le traditionnel TouchPad. Il permet de contrôler le curseur de la même façon, sauf qu'il s'agit d'un écran tactile, sur lequel peuvent s'afficher des informations ou des raccourcis. Gadget pour certains, pratique pour d'autres, cela dépend des usages, mais cela vaut le coup d'apprendre à l'apprivoiser.Le PC portable embarque une dalle LCD de 14 pouces avec définition FHD 1080 pixels. On retrouve un processeur Intel Core i5-8265U alliant performances et maîtrise de la consommation énergétique pour garantir une excellente autonomie. Il est couplé à 8 Go de RAM et à un SSD de 512 Go pour le stockage. Même si le gaming n'est pas sa vocation, cet Asus ZenBook est équipé d'une carte graphique externe dédiée de Nvidia : la GeForce GTX 1050 MAX Q.Légers, facilement transportables et jouissant d'une bonne autonomie, les ultrabook ont la cote. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les meilleurs modèles dans notre comparatif de ce genre de PC.