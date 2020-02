Tablette tactile Samsung Galaxy Tab A (32 Go, 4G) à 139,99€

Cdiscount : la Galaxy Tab A de Samsung sous la barre des 140 euros

Une tablette avec les réseaux Wifi et 4G

Voici donc un bon plan intéressant pour ceux et celles qui sont à la recherche d'une tablette tactile pas trop chère du géant coréen.Actuellement, l'enseigne bordelaise Cdiscount permet d'acquérir sur son site e-commerce la Samsung Galaxy Tab A dans sa variante 32 Go au prix de 139,99 euros. Pendant une durée limitée, le tarif peut descendre à 129,99 euros avec le coupon de réduction MOINS10E qui est à saisir lors de l'étape du panier.À titre d'information, la livraison standard en point relais du produit est gratuite. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté La Galaxy Tab A de Samsung est une tablette tactile qui possède un écran de 8 pouces (avec une résolution de 1280 x 800). L'appareil dispose également du système d'exploitation Android 9.0 (Pie), du processeur Qualcomm Snapdragon 429, d'une mémoire vive de 2 Go, d'un espace de stockage de 32 Go (avec la possibilité d'étendre la capacité jusqu'à 512 Go grâce à une carte microSD) et d'une batterie de 5100 mAh.Pour la photo, la tablette embarque un capteur arrière de 8 Mégapixels et un capteur avant de 2 Mégapixels. Côté interface, on retrouvera un port micro-USB et une prise pour le casque.Enfin, pour la connectivité, le Bluetooth 4.2, le Wifi 802.11a/b/g/n et la technologie cellulaire 4G sont notamment de la partie.