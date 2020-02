Retrouvez la Xiaomi Mi Box S à moins de 60€ chez Cdiscount

Tous vos services en ligne sur votre téléviseur

Une box taillée pour la 4K HDR

La Mi Box S de Xiaomi est aujourd'hui une référence en matière de boîtiers TV . L'appareil conçu par Xiaomi permet d'accéder à tous ses contenus réunis sur le même écran d'accueil. Que ce soit Netflix, Amazon Prime Video mais également OCS ou myCanal, toutes les applications sont disponibles immédiatement en quelques clics seulement.Pour réussir à réunir tous ces acteurs, Xiaomi a fait le choix d'Android TV dans sa version 8.1. Le système de Google est ici adapté à une utilisation à la télécommande et permet de visionner du contenu mais bien plus encore. Avec l'accès au Google Play Store, vous pouvez récupérer des applications comme Twitch pour suivre vos streamers préférés ou encore quelques jeux vidéo pour toute la famille.La télécommande fournie est également pensée pour la simplicité. Seulement quelques boutons et une molette de navigation pour vous déplacer dans l'interface et sélectionner les films et les épisodes que vous souhaitez regarder. Un micro est également intégré pour utiliser Google Assistant, l'intelligence artificielle du moteur de recherche, et ouvrir une application ou demander la météo du jour à la voix. Et évidemment un bouton d'accès rapide à Netflix est aussi présent.Enfin la Mi Box S vous permet d'afficher tous vos contenus 4K et HDR pour une finesse dans l'image remarquable et une incroyable gestion des couleurs. Vos films ne sont que plus beaux et le spectacle est garanti dans les blockbusters hollywoodiens très friands d'effets en tout genre.La Mi Box S est décidément le boitier TV à tout faire. Ce système très complet vous est proposé aujourd'hui par Cdiscount à un prix de seulement 58,90€, soir une réduction de 25% par rapport à son prix initial.