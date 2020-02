Caméra de sécurité connecté Xiaomi à seulement 34,99€ au lieu de 52,84€ chez Cdiscount

Une caméra 360° pour surveiller toute votre maison

Un accessoire accessible et très simple d'emploi

Le gros avantage de la caméra connecté XIAOMI Mijia par rapport à ses concurrentes réside dans son format rond et incluant un pied. L'appareil offre un angle de vue à 36° et est motorisée pour couvrir l'ensemble de la surface qu'elle doit surveiller. Grâce à l'application mobile, vous pouvez contrôler à distance votre caméra et jeter un oeil aux alentours quand vous êtes absents.La Mijia fonctionne de jour comme de nuit avec son mode de vision nocturne. Elle peut également détecter les mouvements dans une pièce et vous envoyer automatiquement une notification lorsqu'un problème survient. Dormez sur vos deux oreilles, Mijia veille à la sécurité de votre maison et ne vous prévient que quand cela est nécessaire.Le format de la caméra Mijia vous permet de l'installer sur n'importe quel meuble de la maison mais pas seulement. Son pied permet de la fixer également sur un mur ou au plafond et en fait un appareil très polyvalent, à recommander à la fois aux particuliers comme aux professionnels pour la protection de leurs locaux.Enfin vous pouvez prendre le contrôle de votre ou de vos caméras Xiaomi avec l'application Android et iOS Mi Home. Le logiciel est un hub vous permettant de programmer vos appareils, d'activer les différents modes de reconnaissance de mouvements mais également de visualiser sur votre smartphone mais aussi sur votre TV les images enregistrées. Les caméras peuvent également sauvegarder les vidéos sur une carte Micro SD.La caméra Xiaomi Mijia est disponible dès aujourd'hui chez Cdiscount à un prix de 34,99€. Votre sécurité n'a pas de prix, mais il n'y pas de raisons pour ne pas faire quelques économies au passage.